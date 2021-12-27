Запад загнал в угол российского медведя и теперь у него только один выход – защищаться, полагаясь на когти и клыки, заявил чешский военный эксперт Ярослав Штефец.

Аналитик напомнил высказывание президента РФ Владимира Путина, который анонсировал жесткие ответы на любые провокации и агрессию у границ страны. Глава государства заявил, что Москва не намерена больше терпеть нападки Запада и начинает предпринимать соответствующие меры.

По словам эксперта, Москва имеет полное право защищать себя, свои суверенитет и территориальную целостность. Кроме того, у нее есть все необходимые инструменты для этого. Поэтому Западу придется туго.