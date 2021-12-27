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Запад загнал в угол российского медведя и теперь у него только один выход – защищаться, полагаясь на когти и клыки, заявил чешский военный эксперт Ярослав Штефец.

Аналитик напомнил высказывание президента РФ Владимира Путина, который анонсировал жесткие ответы на любые провокации и агрессию у границ страны. Глава государства заявил, что Москва не намерена больше терпеть нападки Запада и начинает предпринимать соответствующие меры.

По словам эксперта, Москва имеет полное право защищать себя, свои суверенитет и территориальную целостность. Кроме того, у нее есть все необходимые инструменты для этого. Поэтому Западу придется туго.

«Прежде чем дразнить медведя, удостоверьтесь, что вам есть куда бежать», – посоветовал эксперт натовским государствам.

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  • 26.12.2021
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