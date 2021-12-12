Президента Украины Зеленского, а вместе с ними и всю страну, в 2022 году ожидает лишь один из четырех возможных сценариев, заявил бывший депутат ВРУ Вадим Денисенко. Подробности раскрыло информационное агентство «РИА Новости».

Экс-парламентарий дал лишь 10 процентов вероятности сценария, при котором западным союзникам окончательно надоест Украина с Зеленским во главе и они от нее отвернуться. Мало того, все соглашения по ситуации в стране они станут заключать между собой, не привлекая Киев. В результате уже к 2023 году на Украине разразится жесткий кризис.

С вероятностью в 30-40 процентов может сбыться сценарий, при котором Зеленский продолжит «охоту на ведьм», в роли которых использует всех потенциальных конкурентов. Также он возьмет под контроль силовые структуры и займется тем, что больше всего умеет – популистскими обещаниями. В результате он выиграет выборы и попытается переформатировать властные структуры.

Небольшие шансы есть у Зеленского и на то, чтобы стать «отцом нации», заявляет бывший депутат. Для этого президенту Украины потребуется отразить мифическую «агрессию России» либо устроить крупную техногенную катастрофу и устранить ее последствия.

Четвертый сценарий подразумевает начало на Украине войны «всех против всех». Она обязательно начнется, если Запад заставит Зеленского пойти на уступки по ЛНР и ДНР. В этом случае страна выйдет на уровень лета текущего года, однако президент уже растеряет и рейтинг, и сторонников.