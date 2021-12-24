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Украина может устроить провокацию с применением химического оружия в школе или на одном из социальных объектов Донбасса, считает бывший полковник украинской Службы безопасности Василий Прозоров. Он уверен, что Киев выберет самое людное место, чтобы нанести вред как можно большему числу мирных граждан. его слова приводит агентство РИА Новости.

Прозоров напомнил, что примерно по такому же сценарию была организована провокация «Белых касок» в Сирии. После того как Киев задействует химическое оружие, он обвинит Москву и самопровозглашенные республики Донбасса.

Напомним, что ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что химоружие уже сейчас находится на территории республики. Он выразил надежду, что своевременное освещение этого в СМИ подействует на Киев и тот откажется от провокации, которая может унести жизни многих людей.

Впервые о возможной провокации заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 декабря. Он пояснил, что химическое оружие на Донбасс доставили представители американских ЧВК, которые также могут провести теракт.

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