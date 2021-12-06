Бывший разведчик Роман Червинский рассказал, как Голландия пыталась вывезти с Украины Владимира Цемаха, который якобы является важным свидетелем в деле о сбитом на Донбассе малазийском «Боинге». По его словам, власти Нидерландов были готовы провести операцию с похищением человека, используя два вертолета.

Бывший начальник ПВО на тот момент проживал в городе Снежное на Донбассе, Власти Нидерландов обращались к украинским спецслужбам, чтобы получить помощь в его похищении и доставке в Голландию. Однако сделать этого так и не удалось, так как Цемаха обменяли на пленных украинских военных.

Червинский также заявил, что Цемах действительно участвовал в обстреле самолета. Он якобы выставлял на позицию зенитно-ракетный комплекс «Бук», а также предпринимал меры, чтобы скрыть «участие России» в инциденте. Также он сотрудничал с российским командованием.

Напомним, что Цемаха из квартиры в Снежном похитили сотрудники СБУ. Они же позже обменяли его на украинских пленных. Обмен производился по формуле 35 на 35 и тогда стал одним из первых достижений президента Зеленского. Однако радикальные националисты до сих пор не простили главу государства за тот обмен.