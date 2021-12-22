Опытные образцы спутников, которые позволят Агентству противоракетной обороны США (MDA) отслеживать гиперзвуковые угрозы, прошли критическую проверку конструкции, что означает для ранее избранных компаний-подрядчиков «добро» на завершение их производства. Об этом сообщает Defense News. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В январе текущего года Агентство противоракетной обороны выбрало компании L3Harris Technologies и Northrop Grumman подрядчиками для разработки, создания и демонстрации прототипов спутников космического слежения за гиперзвуковыми и баллистическими ракетами (HBTSS). По заключенному MDA контракту L3Harris получил 122 миллиона долларов, а Northrop Grumman – 155 миллионов долларов.

В отличие от действующей группировки предупреждения о ракетном нападении Космических сил, которая состоит из нескольких спутников, находящихся на высоте около 35 000 км над поверхностью Земли, сеть HBTSS будет работать на низкой околоземной орбите как часть широко разветвленной группировки из сотен спутников.

Спутники, создаваемые по заказу MDA, будут способны обнаруживать гиперзвуковые и баллистические угрозы, передавая по орбитальной ячеистой сети контроль над объектом, когда тот входит и выходит из поля зрения отдельных спутников. В конечном итоге информация от HBTSS будет передаваться более чувствительным системам Агентства противоракетной обороны, которые смогут формировать данные о наведении для перехвата.

«Система HBTSS необходима, поскольку мы не можем заполонить Землю и океаны наземными радарами, чтобы удовлетворить эту потребность. Отслеживание с момента запуска, которое HBTSS может обеспечить при интеграции с наземными датчиками, позволит контролировать ракетные угрозы от запуска до перехвата независимо от их местоположения» – пояснили в MDA при оформлении контрактов.

Northrop Grumman объявила, что завершила этап критической проверки конструкции в ноябре. Компания L3Harris объявила об этом 20 декабря, отметив, что строительство полностью готового экспериментального спутника уже началось.