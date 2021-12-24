Некоторые читатели британского информационного агентства Daily Express обратились к Владимиру Путину, лидеру РФ, с просьбой спасти жителей Украины от ошибочной политики киевских властей.

На страницах издания было опубликовано заявление главы государства, связанное с планами украинского командования провести боевую операцию в Донбассе. В комментариях под ним пользователи попросили Кремль спасти украинцев и «заодно вытащить из рабства некоторые европейские страны».

Согласно словам одного из пользователей, Киеву следует перестать осуществлять геноцид собственных жителей на востоке страны. Он добавил, что западные СМИ ничего не рассказывают про это. Другой комментатор отметил, что ЕС и Североатлантический альянс при помощи Украины хотят расшириться на восток.