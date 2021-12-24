читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Некоторые читатели британского информационного агентства Daily Express обратились к Владимиру Путину, лидеру РФ, с просьбой спасти жителей Украины от ошибочной политики киевских властей.

На страницах издания было опубликовано заявление главы государства, связанное с планами украинского командования провести боевую операцию в Донбассе. В комментариях под ним пользователи попросили Кремль спасти украинцев и «заодно вытащить из рабства некоторые европейские страны».

Согласно словам одного из пользователей, Киеву следует перестать осуществлять геноцид собственных жителей на востоке страны. Он добавил, что западные СМИ ничего не рассказывают про это. Другой комментатор отметил, что ЕС и Североатлантический альянс при помощи Украины хотят расшириться на восток.

Вам может понравиться

Администрация Выборгского района Петербурга обвинила молодых родителей в «корысти»

Чиновники районной администрации Санкт-Петербурга заподозрили молодых родителей, что они умышленно ухудшили свои жилищные условия, родив второго ребенка. Супруги проживают в однокомнатной квартире и после рождения еще одного малышка попытались встать

EADaily: оставшаяся без виртуального реверса Польша начала получать российский газ из ФРГ

В информационном агентстве EADaily отметили, что Польше пришлось организовывать поставки российского газа из ФРГ, после того как РФ на время остановила транзит энергоносителя через «Ямал – Европу». Отмечается, что во

МИД РФ призвал Запад нести ответственность за миграционный кризис и принять беженцев

Григорий Лукьянцев, представитель внешнеполитического ведомства РФ, в ходе разговора с журналистами РИА «Новости» отметил, что страны Запада должны взять на себя ответственность за возникший на польско-белорусской границе миграционный кризис. Согласно
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 декабря – снег, до -5 °C | город Мытищи: погода, 24 декабря – пасмурно, до -10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 декабря – небольшая облачность, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 декабря – переменная облачность, до -10 °C | Королев: погода, 24 декабря – переменная облачность, до -9 °C | Подольск: погода, 24 декабря – пасмурно, до -11 °C | Армавир: погода, 24 декабря – небольшая облачность, до -4 °C |