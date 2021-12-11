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31-летний военнослужащий ВС Великобритании Чилеше Мвамба потребовал от Минобороны страны компенсацию за командировку в Эстонию в размере 1,13 миллиона долларов. Он заявил, что во время пребывания в прибалтийском государстве неоднократно подвергался воздействию экстремально низких температур.

Из-за жуткого холода, который пришлось пережить британскому военному в ходе очередной операции по «сдерживанию России», у него развилось заикание. Также военный страдает от посттравматического синдрома, который тоже приобрел в Эстонии из-за снижения температуры воздуха до -8 градусов

Негативное воздействие «сдерживания России» на здоровье создало военнослужащему целый ряд проблем в работе на гражданке и социальной жизни. Поэтому он надеется, что чуть более 1 миллиона долларов помогут ему справиться с этими сложностями.

Напомним, что ранее британские читатели с иронией отнеслись к планам Минобороны приучать военнослужащих к «арктическим холодам».

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