Размеры и возможности Королевского флота Великобритании не позволяют ему вернуть господство на море, говорится в докладе комитета по обороне в парламенте страны. Издание Defense News, представившее данный отчет, отмечает, что комитет недоволен слишком малым количеством и надводных кораблей, и субмарин.

Доклад называется «Британии нужен более крупный военно-морской флот». Но претензии парламентского комитета относятся не только к количеству кораблей.

Кроме того, в документе говорится, что старые корабли постепенно выводятся из состава флота, однако никто даже не планирует строить новые для их замены. Королевские ВМС не в состоянии самостоятельно проводить боевые операции на море, так как сильно зависят от союзников. Также существующие корабли обслуживаются несвоевременно и некачественно.

Авторы отчета, перевод которого представил портал infosmi.net, сравнили корабли и подлодки ВМС Великобритании с дикобразами. Эти травоядные животные имеют колючки для обороны, но не могут нападать на своих противников. То же самое происходит и с британским флотом, наступательные возможности которого сильно ограничены. У него есть на вооружении ракеты «Гарпун», которые вскоре будут морально устареют и будут утилизированы. Заменять их опять же нечем, так как правительство совершенно не поддерживает ВМС.

«Британское правительство обязано предоставить финансирование, чтобы прекратить наконец это феерическое зрелище – могущественные боевые корабли, используемые для перевозки исключительно воздуха. Помимо прочего, Минобороны должно изучить угрозы и возможности, создаваемые гиперзвуковыми ракетами», – подытожили авторы отчета.