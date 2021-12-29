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В рамках учебной миссии Orbital, которая реализуется на Украине с 2015 года, британские военные обучают украинских солдат теории и практике ведения боя. За 6 лет они успели подготовить более 20 тысяч военнослужащих, большая часть которых служила отправлялась на линию разграничения в Донбассе.

Одним из пунктов программы обучения является ведения боя в условиях городской застройки. Это важно для украинских военных, так как в случае наступления на Донбасс им придется воевать именно в городах, которые практически сливаются друг с другом. При этом британские инструкторы не будут оказывать им помощь, так как Чарли Стрикланд уже объявил о способах их эвакуации в случае начала войны.

Так, он отметил, что большая часть бойцов тренирует украинских военных на западе страны. Поэтому она сможет уйти домой через Польшу. Моряки же сейчас находятся в Британии, так как уехали на рождественские каникулы.

Заявления Стрикланда подтверждают, что на Украине давно размещен натовских контингент, хотя страна еще очень далека от вступления в Альянс. Кроме того, они показывают, что помогать Киеву «партнеры» не собираются. Они научат их воевать, а потом уедут домой и по телевизору посмотрят, какого прогресса удалось добиться украинским солдатам под их началом.

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