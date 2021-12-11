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Британия намерена задействовать свои комплексы противовоздушной обороны Sky Sabre для охоты на российские боевые самолеты в Европе. Она заявила о развертывании этих систем на континенте, причем именно в тех местах, где чаще всего появляются истребители ВКС РФ, сообщил портал Avia.Pro.

По мнению авторов публикации, Британия совершенно напрасно пытается демонстрировать силу против России. Это выглядит просто смешно, так как комплексы Sky Sabre хоть и являются практически копией российских С-400 «Триумф», но все же не дотягивают до них по большинству тактико-технических характеристик. Единственное ее достоинство – это возможность работы в нескольких диапазонах, которая теоретически позволяет обнаруживать истребители-невидимки.

Развертывание этих систем показывает, что Лондон предпринимает попытку разгадать технологии Су-57 и отработать обнаружение именно этих самолетов. Эксперты отмечают, что если ему это и удастся, то при любой попытке нанести удар по истребителю, комплекс будет мгновенно уничтожен. Поэтому Британия зря тратит силы на попытку «поиграть мускулами» перед РФ.

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