Третья мировая война станет «битвой технологий», уверены британские военные эксперты. В интервью изданию Daily Mail, перевод которого представлен РИА Новости, они рассказали, как именно будут проходить военные противостояния будущего.

Специалисты сошлись во мнении, что каждая из сторон будет видеть своей главной задачей «ослепление» противника. Для этого противоборствующие страны будут перерезать друг дружке кабели, проложенные по дну океана. Это позволит отключить интернет и заглушить связь.

Эти действия вполне могут сопровождаться мощными ракетными ударами. Причем Россия, Китай и США задействуют гиперзвуковые боезаряды, которые невозможно остановить или перехватить из-за огромной скорости.

Нанесут стороны удары и по спутникам, которые обеспечивают связь и навигацию. Многие современные боевые системы находятся в зависимости от сигналов из космоса, поэтому уничтожение космических аппаратов также станет одной из приоритетных задач.