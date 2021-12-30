Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Третья мировая война станет «битвой технологий», уверены британские военные эксперты. В интервью изданию Daily Mail, перевод которого представлен РИА Новости, они рассказали, как именно будут проходить военные противостояния будущего.

Специалисты сошлись во мнении, что каждая из сторон будет видеть своей главной задачей «ослепление» противника. Для этого противоборствующие страны будут перерезать друг дружке кабели, проложенные по дну океана. Это позволит отключить интернет и заглушить связь.

Эти действия вполне могут сопровождаться мощными ракетными ударами. Причем Россия, Китай и США задействуют гиперзвуковые боезаряды, которые невозможно остановить или перехватить из-за огромной скорости.

Нанесут стороны удары и по спутникам, которые обеспечивают связь и навигацию. Многие современные боевые системы находятся в зависимости от сигналов из космоса, поэтому уничтожение космических аппаратов также станет одной из приоритетных задач.

Вам может понравиться

Американский Boeing RC-135W устроил провокацию у Керченского пролива

Разведывательный самолет США Boeing RC-135W подошел настолько близко к границам России в Крыму, что его можно было увидеть даже невооруженным глазом, сообщил портал Avia.Pro. Ссылаясь на данные мониторинговых сервисов, авторы

Кедми перечислил страны, которым нужно “смириться” с военной мощью России

Молдавии, Грузии и Украине лучше смириться с фактом, что они никогда не будут приняты в НАТО. В случае появления на их территории военных баз Альянса РФ предпримет все возможные меры

Россия готова атаковать Норвегию комплексами “Бал” с ракетами Х-35

Норвегия, которая разрешила размещение войск на своей территории, сама подставила себя под возможный удар российских крылатых ракет Х-35, сообщает портал Avia.Pro. Северная страна, которая долго сопротивлялась антироссийской истерии Запада, сейчас
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 декабря – пасмурно, до -9 °C | город Мытищи: погода, 30 декабря – пасмурно, до -11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 декабря – ясно, до -13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 декабря – небольшой снег, до -10 °C | Королев: погода, 30 декабря – пасмурно, до 1 °C | Подольск: погода, 30 декабря – облачно с прояснениями, до -10 °C | Армавир: погода, 30 декабря – пасмурно, до 8 °C |