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Группа авиаперевозчиков из Британии опубликовала открытое письмо, в котором призвала местные власти отменить ранее введенные ограничительные меры, связанные с обнаружением «омикрон»-штамма COVID-19.

В размещенном документе отмечается, что в авиакомпаниях понимают необходимость введения новых шагов, чтобы сдерживать распространение нового варианта коронавируса, однако они считают, что в области авиаперевозок были введены слишком жесткие ограничения, которые непропорциональны возникшей угрозе, поэтому могут нанести значительный ущерб отрасли.

В тексте также указывается, что сдача тестов на SARS-CoV-2 до отлета и после прибытия, скорее всего, не приведет к снижению заболеваемости, но при этом приведет к появлению новых препятствий для многих семей и предпринимателей на Рождественские праздники, что сильно ударит по туризму в стране.

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