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Несколько дней назад беспилотный аппарат Bayraktar TB2 снова нанес удар по позициям армянских войск, сообщил портал Avia.Pro. Ереван заявляет, что произошло это 10 декабря.

О каких-либо последствиях данной атаки не сообщается. Авторы публикации лишь отмечают, что армянские военные обнаружили на своих позициях нескольких фрагментов бомбы MAM-L, разработанной турецкими конструкторами специально для ударно-разведывательного дрона «Байрактар».

Официальный Баку не подтверждает, но и не отрицает информацию о нанесении удара по армянским позициям. Вполне вероятно, что столь упорное молчание может оказаться подтверждением атаки.

Портал Avia.Pro задается вопросом, почему системы ПВО Армении не обнаружили дрон, выпустивший боезаряд. Ведь Ереван при помощи РФ уже усовершенствовал противовоздушную оборону. Также авторы отмечают, что если Азербайджан продолжит в том же духе, это может привести к новой войне за Карабах.

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