В распоряжении России имеется оружие, которое наводит панический страх на Соединенные Штаты, пишет издание «Инфореактор». Авторы публикации назвали только три вида вооружений, одно упоминание о которых пробуждает в американских военных леденящий душу ужас.

США небезосновательно опасаются атомной подводной лодки «Борей», вооруженной ракетами «Булава». Эти боезаряды способны поразить цель на расстоянии 8 000 километров. Кроме того, в них встроена система прорыва противоракетной обороны противника.

К другим преимуществам подлодки относятся ее малозаметность и бесшумность, способность внезапно появиться из-под воды в самом неожиданном месте. Субмарина оснащена также комплексами «Игла-1М», «Верба» и «Стрела-3М».

Следующий вид вооружения, который до жути пугает США – это комплекс «Периметр». Он в автоматическом режиме может управлять запуском баллистических ракет и предназначен для нанесения ответного удара в случае уничтожения противником всех имеющихся командных пунктов. Именно за это на Западе его называют «Мертвой рукой».

Также Соединенные Штаты боятся ракетного комплекса «Авангард». Это единственная в мире стратегическая гиперзвуковая ракета, которая через 15 минут после запуска способна нанести удар по цели на другом берегу океана. Она развивает скорость в 27 Махов и обеспечивает высокую точность попадания. На Западе считают, что Россия создала «Авангарды», чтобы атаковать крупные компании, контролирующие всю американскую экономику.