Администрация Петербурга планирует разработать еще одну систему мониторинга уборки снега в дополнение к имеющейся, запущенной в работе осенью 2021 года. Предложение о том, как можно повысить качество уборки снега озвучил глава Жилкома Петербурга.

Необходимость новой программы объясняется тем, что существующая нынешней зимой показала себя неэффективно.

По словам главы Жилищного комитета Петербурга Олега Зотова, на создание еще одной программы вынудила очередная инспекция улиц. Зотов констатирует, что текущее состояние уборки инфраструктуры не соответствует реалиям, а благодаря новой системе, «видение и анализ» реальной ситуации будет эффективнее.

«Думаю, нужно внедрить систему ведомственного контроля в жилищную сферу. Управляющие организации будут в единой системе отчитываться о выполненных работах по очистке крыш и дворов от снега и наледи. Мы сможем видеть и анализировать реальную картину», — подчеркнул Зотов.

Ранее губернатор города Александр Беглов рассказывал о имеющейся системе по наблюдению за качеством уборки снега. Ответственность за это возложена на сотрудников «Центра комплексного благоустройства».

В частности, градоначальник заверял, что акты, предписания и другая необходимая документация будут формироваться в режиме реального времени. При этом результаты проверки подрядной организации будут передаваться посредством мобильного рабочего места инспектора.

Но наступившая зима доказала несостоятельность система «мобильного инспектора». Из-за обильных снегопадов снегоуборочная техника не справлялась, у горожан возникли трудности при передвижении из-за неубранных улиц.

Свое возмущение горожане выразили в соцсетях в официальных группах комитетов Смольного, а также на сайте «Наш Санкт-Петербург». Но система «мобильного инспектора» не реагировала на жалобы петербуржцев. А ответственные ведомства ограничивались отписками.

Стоит отметить, что на реализацию инициативы Зотова потребуются бюджетные средства, а казна Петербурга и без этого испытывает долговые обязательства, по этой причине власти не смогли выделить необходимое финансирование на закупку дополнительной спецтехники. В распоряжении коммунальных служб всего 1,7 тыс. единиц из необходимых 3,5 тыс.

Насколько целесообразно введение дополнительной системы, рискующей стать дубликатом «мобильного инспектора» — не ясно. К тому же нет никаких гарантий, что с ее введением критическая ситуация в городе изменится кардинальным образом в лучшую сторону.