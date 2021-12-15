Российские боевые корабли моментально отреагировали на появление в Черном море фрегата французских ВМС и заблокировали его передвижения, пишет портал Avia.Pro. Сообщается, что судно сразу после выхода из пролива Босфор отправилось в северную часть акватории, но РФ предприняла все необходимые меры для предотвращения провокаций.

Она предупредила НАТО о жестком ответе на любые агрессивные действия во время маневров в Черном море. Также французский фрегат был взят на сопровождение береговыми ракетными комплексами «Бастион», которые могут легко потопить любой боевой корабль Альянса. Наконец, РФ перекрыла несколько зон в акватории, благодаря чему какие-либо провокации полностью исключаются.

За фрегатом неотступно следуют два российских корабля, которые находятся на расстоянии не более двух-трех километров от него. Такое сопровождение позволяет полностью контролировать действия французского экипажа, сообщают эксперты.