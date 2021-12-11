Кремль практически уверен, что у него не выйдет договориться с Западом о прекращении расширения НАТО и отказе от размещения оружия на Украине, пишет американское издание Bloomberg. Авторы публикации ссылаются на источники «близкие к администрации президента РФ».

Так, именно об этом говорил гендиректор РСМД Андрей Кортунов. Он отметил, что в настоящий момент никаких подвижек по этому вопросу нет, так как Запад не хочет переходить в отступление. Однако результаты будут во многом зависеть от реальных намерений США и Европы.

Издание Bloomberg считает, что в Кремле отлично понимают – переговорами ему цели точно не добиться. Тем более, что отдельные страны Восточной Европы, ослепленные ненавистью к РФ, будут до последнего стоять на своих позициях, не давая действовать Соединенным Штатам. Впрочем, если США не хотят предоставлять гарантии, для них это будет лишь поводом отказать Москве.