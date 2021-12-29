США сделали приоритетом сокращение отставания от России и Китая в гиперзвуковой сфере и тратят на достижение этой цели миллиарды долларов. Однако успехов как не было, так и нет, сообщают авторы американского издания Bloomberg, публикацию которых перевел портал “ПолитРоссия”.

Они также отмечают, что в гиперзвуковую гонку включились практически все крупные предприятия оборонной сферы Соединенных Штатов. Они видят то нетерпение, с которым Пентагону хочется догнать Китай и Россию, поэтому используют ситуацию для получения выгодных для себя контрактов.

Всего за несколько последующих лет Минобороны США намерено потратить на создание высокоскоростных ракет почти 30 миллиардов долларов. Многие эксперты отмечают, что желание не отстать от основных конкурентов вполне может стать причиной финансового краха страны.

В это же время Россия завершает тестовые запуски своих гиперзвуковых ракет «Циркон». Недавно она провела залповые пуски этих боезарядов, которые точно так же, как и предыдущие испытания, завершились успешно.