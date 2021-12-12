Правительство нового канцлера Германии Олафа Шольца сейчас не имеет никакого влияния на регуляторов газопровода «Северный поток-2». Поэтому ФРГ не давала Соединенным Штатам гарантии приостановить его работу, если Россия пойдет на эскалацию конфликта на Украине, сообщило американское издание Bloomberg.

Напомним, что строительство газопровода «Северный поток-2» завершилось 10 сентября. В середине ноября начавшийся процесс его сертификации был приостановлен. Чтобы его возобновить, оператору Nord Stream 2 AG требуется создать дочернюю компанию.

Вашингтон и Киев предпринимают все возможные усилия для остановки газопровода. Они заявляют, что Москва намеревается использовать его в качестве «оружия» для шантажа Европы. На деле Украина пытается сохранить прибыль на транзите, а Соединенные Штаты – захватить европейский рынок газа.