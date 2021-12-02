В ряде СМИ отметили, что биржевые индексы в Соединенных Штатах резко просели после появления новостей о том, что в стране был выявлен первый случай инфицирования штаммом «Омикрон» COVID-19.

Отмечается, что ближе к закрытию индекс промышленных компаний Dow Jones упал на 1,3 процента, а показатель S&P 500, включающий в себя акции 500 самых крупных организаций США, снизился на 1,2 процента. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq просел на 1,8 процента.

Стоимость акций Moderna (один из производителей препарата от коронавируса) рухнули почти на 12 процентов. При этом акции фармацевтической компании Pfizer, которая тоже выпускает вакцину от SARS-CoV-2, увеличились на 1,41 процента. Журналисты напоминают, что вакцинированный пациент с новым вариантом был обнаружен в Калифорнии. Ранее он побывал в ЮАР.