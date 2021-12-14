В информагентстве Bild отметили, что Ангела Меркель, немецкий экс-канцлер, решила лично не допустить отправку летального оружия на Украину по линии Североатлантического альянса.

Журналисты отмечают, что в конце весны текущего года ФРГ решила воспользоваться своим правом вето, чтобы не допустить отправку винтовок Barrett, произведенных в США, и ружей из Литвы, предназначенных для противодействия БПЛА, на территорию Украины. Против также выступили Нидерланды, что позволило Меркель не потерять лицо перед США.

Летом Владимир Зеленский, украинский лидер, призвал Меркель отказаться от наложенного вето, но канцлер Германии заявила, что это исключено. Только в прошлом месяце Киев смог частично восстановить прием натовского оружия. Ранее президент Украины сообщил о желании приобрести у ФРГ огнестрельное оружие, однако немецкие власти выступили против.