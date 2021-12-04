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Циклон «Даниэль» пришел в Петербург на смену своему предшественнику «Бенедикту». И  для коммунальных служб это стало вторым провальным испытанием – только за один день на улицах города зарегистрированы десятки аварий.

Как сообщают активисты сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», в результате того, что снег так и не убрали, на дорогах города образовалась наледь. Это привело к увеличению количества аварий. Участники группы возмущены тем, что Смольный и губернатор Петербурга Александр Беглов равнодушны и безынициативны в такой сложной для горожан ситуации.

Последняя неделя показала, что администрация города не в состоянии эффективно справиться с коммунальными проблемами. При этом в октябре Беглов заявлял, что на балансе у Смольного имеется 1700 снегоуборочных машин. Техника, по его словам, в любой момент готова выйти на борьбу со снегом. Однако последние дни показали, что это оказалось «ширмой», за которой администрация скрывает реальное положение дел.

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