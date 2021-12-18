Президент России Владимир Путин не отказался от «планов напасть на Украину», но еще не принял решения о «нападении», заявил советник американского лидера Джо Байдена Джейк Салливан. Он также выразил сожаление из-за того факта, что США не в состоянии «влезть в голову кому-то из мировых лидеров». Слова Салливана приводит портал “Газета.ru”

Неспособность Белого дома читать мысли вынуждает его ориентироваться на данные разведки, заявил Салливан. Она же утверждает, что Россия по-прежнему планирует «вторжение на Украину», придерживая свои войска у границ соседнего государства. Сейчас на восточных и северных рубежах по разным оценкам находится от 100 до 190 тысяч российских военнослужащих, к котором постоянно прибывают бронетехника и тяжелое вооружение.

Напомним, что РФ опубликовала проект договора о предоставлении НАТО гарантий безопасности России. Вашингтон заявляет о готовности обсудить этот документ, однако против него выступают отдельные государства Восточной Европы.