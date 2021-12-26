В субботу, 25 декабря, состоялась прямая линия с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Однако градоначальник ответил не на все вопросы горожан. Вместо ответа на вопрос про нехватку социальной инфраструктуры в городе, он рассказал про свои достижения на посту губернатора.

Дефицит детсадов, медучреждений и других социально-значимых учреждений – одна из самых актуальных проблем для петербуржцев. В настоящий момент Смольный пытается решить её, переложив на застройщиков обязанность по возведению таких объектов. Однако платить за это придётся потенциальным покупателям жилья.

Ранее журналисты уже поднимали тему дефицита социнфраструктуры в новых районах города. Причиной этому стала нехватка денег в городском бюджете и неспособность организовать механизмы государственно-частного партнёрства. Поэтому застраивать новые районы приходится застройщикам, а дополнительную плату вносят покупатели. Становится понятно, почему Беглов не стал отвечать на неудобный вопрос.

СМИ писали, что Петербург стал одним из десяти городов, где сильно выросли цены на недвижимость во второй половине этого года. Нововведения Смольного тормозят строительство социально важных объектов, а также ударят по карманам петербуржцев ростом конечной стоимости жилья.