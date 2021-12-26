читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В субботу, 25 декабря, состоялась прямая линия с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Однако градоначальник ответил не на все вопросы горожан. Вместо ответа на вопрос про нехватку социальной инфраструктуры в городе, он рассказал про свои достижения на посту губернатора.

Дефицит детсадов, медучреждений и других социально-значимых учреждений – одна из самых актуальных проблем для петербуржцев. В настоящий момент Смольный пытается решить её, переложив на застройщиков обязанность по возведению таких объектов. Однако платить за это придётся потенциальным покупателям жилья.

Ранее журналисты уже поднимали тему дефицита социнфраструктуры в новых районах города. Причиной этому стала нехватка денег в городском бюджете и неспособность организовать механизмы государственно-частного партнёрства. Поэтому застраивать новые районы приходится застройщикам, а дополнительную плату вносят покупатели. Становится понятно, почему Беглов не стал отвечать на неудобный вопрос.

СМИ писали, что Петербург стал одним из десяти городов, где сильно выросли цены на недвижимость во второй половине этого года. Нововведения Смольного тормозят строительство социально важных объектов, а также ударят по карманам петербуржцев ростом конечной стоимости жилья.

Вам может понравиться

Депутат ВРУ Гончаренко рассказал о начале процесса “возвращения Кубани на Украину”

Процесс «возвращения Кубани на Украину» успешно стартовал, заявил депутат ВРП Украины Алексей Гончаренко. В своем телеграм-канале парламентарий пояснил, что предложил сделать 14 декабря «Днем памяти украинцев, пострадавших от депортации в

Генерал Липовой: При уровне оснащения ВС РФ даже сокращённое подлетное время американских ракет уже не спасет США

Соединенные Штаты уже не являются для РФ угрозой, заявил генерал-майор Сергей Липовой, возглавляющий общественную организацию «Офицеры России». Он отметил, что за последние годы оснащение ВС РФ вышло на принципиально новый

FAZ: Учения российских войск в Крыму заставили Запад пойти на уступки Москве

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что 12 января готов организовать Совет Россия-НАТО для обсуждения требований РФ по безопасности. Эксперты немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung считают, что блок решил пойти
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 декабря – облачно с прояснениями, до -15 °C | город Мытищи: погода, 26 декабря – пасмурно, до -8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 декабря – снег, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 декабря – небольшой снег, до -12 °C | Королев: погода, 26 декабря – небольшой дождь, до 6 °C | Подольск: погода, 26 декабря – облачно с прояснениями, до -8 °C | Армавир: погода, 26 декабря – пасмурно, до 6 °C |