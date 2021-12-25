Он пояснил, что Киеву очень уж не терпелось показать, какое мощное оружие выделили им США с барского плеча. Поэтому ВСУ собрали из старого БТР и еще более старой башни взорванного Т-64 некое подобие танка, прикрепили к нему защитную сетку, которая лишь издалека напоминает российские конструкции, и атаковали это стальное чудо высокоточной ракетой из комплекса Javelin. И не попали.

Причину промаха назвать сложно, но скорее всего она кроется в низкой квалификации стрелка.

«Ну это вообще детское расстояние. Обратите также внимание на идеальную видимость. И хотя американцы хвастаются, что Javelin может подбить танк с трех километров, в данном случае мы видим… Ну сколько здесь? От силы 500 метров. Это задача для ребенка. Видимость стопроцентная. А вот если будет ветер, дождь, снег, да еще и кинуть перед танком дымовую шашку, поплетется это хлопчик из ВСУ в тыловые окопы, ибо даже с 500 метров Javelin — просто труба, во всех смыслах», – иронично заметил Баранец.

Он также предположил, что больше в руки солдатам «второй армии в Европе» никто не даст ни «Джавелины», ни какое-либо другое натовское оружие. Баранец посоветовал украинскому Минобороны в следующий раз стрелять метров с пяти, да еще и сделать несколько дублей, так как с первого обученные американцами украинские «коммандос» все равно не попадут в цель.