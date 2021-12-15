читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

НАТО собирается разместить на европейской территории вооружения, которые ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности. Это беспокоит Россию, однако действия Альянса она без ответа точно не оставит, уверен военный эксперт Виктор Баранец.

Он пояснил, что Москва не намерена выжидать удобный момент, чтобы ответить Западу. Также она не собирается сбрасывать на европейские страны свои баллистические ракеты, способные стереть континент с лица земли. В распоряжении России имеются ОТРК «Искандер», которые станут достойным ответом НАТО.

Баранец пояснил, что «Искандеры» представляют собой универсальное оружие. Они могут использовать как обычные ракеты, так и тактические заряды с ядерными боеголовками. Последние отлично подходят, чтобы дать НАТО отпор и ответить на размещение в Европе хоть уже и не запрещенного, но все еще чрезвычайно опасного для России вооружения.

Вам может понравиться

Военкор Коц придумал, как Россия может помочь Донбассу оружием на законных основаниях

Соединенные Штаты и НАТО регулярно поставляют на Украину оружие, которое обеспечивает ей бесспорное преимущество в конфликте с самопровозглашенными ЛНР и ДНР. Поэтому Россия должна предпринять меры для вооружения республик Донбасса,

Сенатор Цеков рассказал, почему Украина не начинает наступление на Донбассе

Заявления Кремля о готовности оказать помощь Донбассу в случае наступательной операции ВСУ останавливает Киев от приказа о начале полномасштабных боевых действий, уверен российский сенатор Сергей Цеков. Он отметил, что война

Американский аналитик назвал три региона планеты, где может начаться полномасштабная война

Украина является одной из трех стран, в которых в самое ближайшее время могут вспыхнуть крупные вооруженные конфликты. Уже в начале следующего года «Россия нападет» на соседнюю страну, чтобы захватить территории
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 декабря – пасмурно, до 1 °C | город Мытищи: погода, 15 декабря – пасмурно, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 декабря – небольшая облачность, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 декабря – переменная облачность, до -6 °C | Королев: погода, 15 декабря – пасмурно, до 4 °C | Подольск: погода, 15 декабря – пасмурно, до -3 °C | Армавир: погода, 15 декабря – пасмурно, до 10 °C |