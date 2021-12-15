НАТО собирается разместить на европейской территории вооружения, которые ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности. Это беспокоит Россию, однако действия Альянса она без ответа точно не оставит, уверен военный эксперт Виктор Баранец.

Он пояснил, что Москва не намерена выжидать удобный момент, чтобы ответить Западу. Также она не собирается сбрасывать на европейские страны свои баллистические ракеты, способные стереть континент с лица земли. В распоряжении России имеются ОТРК «Искандер», которые станут достойным ответом НАТО.

Баранец пояснил, что «Искандеры» представляют собой универсальное оружие. Они могут использовать как обычные ракеты, так и тактические заряды с ядерными боеголовками. Последние отлично подходят, чтобы дать НАТО отпор и ответить на размещение в Европе хоть уже и не запрещенного, но все еще чрезвычайно опасного для России вооружения.