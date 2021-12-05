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Военный эксперт Виктор Баранец прокомментировал предложение министра обороны Сергея Шойгу своей коллеге из Германии «обратиться к дедушке», чтобы узнать, к чему приводят попытки говорить с Россией с позиции силы.

Эксперт напомнил, что Шойгу произносил эту фразу в адрес Аннегрет Крамп-Карренбауэр и предыдущей главы Минобороны ФРГ Урсулы фон дер Ляейн. Все дело в том, что у обеих деды действительно служили в гитлеровской армии и воевали против СССР в годы Великой Отечественной.

Так, Август Иоанн Хайзел, который приходится двоюродным дедом Крамп-Карренбауэр, должен хорошо помнить, как удирал от России после попытки Германии применить оружие против СССР. Поэтому он вполне может рассказать действующему министру, почему не стоит разбрасываться подобными угрозами в адрес современной России.

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