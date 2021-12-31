читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Армии прибалтийских государств невозможно увидеть даже в бинокль с 30-кратным увеличением, поэтому они не представляют и не могут представлять какую-либо угрозу для России, заявил военный эксперт Виктор Баранец.

Так он прокомментировал заявление главы Минобороны Литвы Арвидаса Анушаускаса о необходимости предъявлять претензии Москве, а не выполнять ее требования по гарантиям безопасности. Угроза со стороны Прибалтики насмешила аналитика, который отметил, что эстонские, литовские и латвийские ВС даже пятиминутный парад с трудов выдержат, не говоря уже о противостоянии с РФ.

«Одна из армий Прибалтики имеет только один танк, и то он взят в аренду. Как можно говорить о какой-то эстонской угрозе, если их армию можно увидеть полностью за пять минут на параде», — заявил Баранец.

Прокомментировал высказывание Анушаускаса и эксперт Виктор Литовкин. Он назвал министра «второразрядным политиком» и призвал игнорировать его претензии.

Вам может понравиться

Политолог Кочетков: Мобилизация детей на войну с Россией повысит вероятность победы Киева

После решения поставить всех женщин на воинский учет Киев задумался и о мобилизации детей. Киевский военный эксперт Александр Кочетков уверен, что на войне главное не боевая и физическая подготовка, а

РИА Новости: Польша намерена похоронить под землей целый немецкий город

Польша продолжает противостояние с Евросоюзом по всем значимым для объединения вопросам. На этот раз они схлестнулись из-за добычи угля. ЕС давно стремиться отказаться от этого вида топлива, загрязняющего атмосферу и

Handelsblatt: Энергетические санкции против России обрушат экономику Германии

Санкции против России в энергетической сфере гораздо больше навредят Германии, чем РФ, и ударят бумерангом по всему Евросоюзу, уверены эксперты немецкого издания Handelsblatt. Они напомнили, что Соединенные Штаты совместно с
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 31 декабря – небольшой снег, до 1 °C | город Мытищи: погода, 31 декабря – пасмурно, до -7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 декабря – снег, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 декабря – переменная облачность, до -14 °C | Королев: погода, 31 декабря – небольшой дождь, до 1 °C | Подольск: погода, 31 декабря – пасмурно, до -7 °C | Армавир: погода, 31 декабря – пасмурно, до 7 °C |