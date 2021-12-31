Армии прибалтийских государств невозможно увидеть даже в бинокль с 30-кратным увеличением, поэтому они не представляют и не могут представлять какую-либо угрозу для России, заявил военный эксперт Виктор Баранец.

Так он прокомментировал заявление главы Минобороны Литвы Арвидаса Анушаускаса о необходимости предъявлять претензии Москве, а не выполнять ее требования по гарантиям безопасности. Угроза со стороны Прибалтики насмешила аналитика, который отметил, что эстонские, литовские и латвийские ВС даже пятиминутный парад с трудов выдержат, не говоря уже о противостоянии с РФ.

«Одна из армий Прибалтики имеет только один танк, и то он взят в аренду. Как можно говорить о какой-то эстонской угрозе, если их армию можно увидеть полностью за пять минут на параде», — заявил Баранец.

Прокомментировал высказывание Анушаускаса и эксперт Виктор Литовкин. Он назвал министра «второразрядным политиком» и призвал игнорировать его претензии.