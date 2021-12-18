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США и НАТО предлагают решать все конфликты военным путем, однако активно приводят в действие свою военную машину. В Европе «запахло дымком», а Черное море медленно, но уверенно превращается в очередную «горячую точку», рассказал военный эксперт Виктор Баранец.

Он отметил, что у мира образовалось к России слишком много претензий, причем целый ряд стран начинает забывать о ранее заключенных договорах и соглашениях и не соблюдает взятые на себя обязательства. НАТО совсем не прочь «откусить» у РФ Калининград, что позволит захватить господство на море, а Япония все чаще грозит силовым сценарием «возвращения» Курильских островов.

В новый, 2022 год планета входит в чрезвычайно напряженной обстановке, поэтому президентам США и России Джо Байдену и Владимиру Путину необходимо организовать новые переговоры, чтобы разрядить ситуацию, уверен эксперт. В противном случае планета окажется на пороге Третьей мировой войны.

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