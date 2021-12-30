Банк Santanderd «порадовал» своих клиентов в разных странах мира «приятным подарком» к Рождеству. Каждому из них он перевел 175 миллионов долларов, но сейчас предпринимает отчаянные попытки вернуть эти средства обратно.

«Презент» от Santanderd получило примерно 75 тысяч человек по всему миру, пишет издание Daily Mail. Банк уже заявил о досадной ошибке, в результате которой средства были переведены клиентам. Теперь он хочет ее исправить, однако сделать это совсем непросто.

Представители финансового учреждения обратились к клиентам и попросили вернуть средства, которые были выплачены из резервного фонда. Однако пока непонятно, чем это закончится. Ситуация осложняется тем, что многие пользуются не только услугами Santanderd. Полученные средства они перевели на другие карты и вернуть их не представляется возможным.