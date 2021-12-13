Анастасия Волочкова приняла участие в шоу «Бар в большом городе», однако из-за её странного поведения выпуск не будет показан в свободном доступе. Об этом сообщает издание StarHit.

Как сообщается, увидеть выпуск могут только обладатели платной подписки YouTube-канала. На такой шаг было решено пойти из-за поведения Волочковой, казавшейся пьяной. Она не давала другим гостям шоу сказать даже слова.

В частности, Волочкова рассказала о своих отношениях с Джимом Керри и о подарках от миллионеров. Высказалась знаменитость и насчёт недавнего инцидента, когда она справила нужду под ёлочкой. Волочкова заявила, что поначалу очень расстроилась, когда это попало на видео, а потом решила, что является феноменом, так как её попа интересует людей больше, чем все события в мире.

Затем Бухаров поделился рассказом о том, что к нему когда-то приставала пьяная балерина. Волочкова возмутилась из-за этой истории, заявив, что Бухаров сам наливал этой девушке и должен был ей помочь, уложить в постель и накрыть пледом.

Высказалась Волочкова и о работе в Большом театре, заявив, что «эти уроды» хотели её выгнать, и в итоге её «выперли» в королевский Альберт-холл в Лондоне, куда её взяли танцевать.

Недавно певица Светлана Лобода смутила ведущего Ивана Урганта своим внешним видом. На съёмки шоу “Вечерний Ургант” она пришла в прозрачной юбке.