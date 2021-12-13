читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Анастасия Волочкова приняла участие в шоу «Бар в большом городе», однако из-за её странного поведения выпуск не будет показан в свободном доступе. Об этом сообщает издание StarHit.

Как сообщается, увидеть выпуск могут только обладатели платной подписки YouTube-канала. На такой шаг было решено пойти из-за поведения Волочковой, казавшейся пьяной. Она не давала другим гостям шоу сказать даже слова.

В частности, Волочкова рассказала о своих отношениях с Джимом Керри и о подарках от миллионеров. Высказалась знаменитость и насчёт недавнего инцидента, когда она справила нужду под ёлочкой. Волочкова заявила, что поначалу очень расстроилась, когда это попало на видео, а потом решила, что является феноменом, так как её попа интересует людей больше, чем все события в мире.

Затем Бухаров поделился рассказом о том, что к нему когда-то приставала пьяная балерина. Волочкова возмутилась из-за этой истории, заявив, что Бухаров сам наливал этой девушке и должен был ей помочь, уложить в постель и накрыть пледом.

Высказалась Волочкова и о работе в Большом театре, заявив, что «эти уроды» хотели её выгнать, и в итоге её «выперли» в королевский Альберт-холл в Лондоне, куда её взяли танцевать.

Недавно певица Светлана Лобода смутила ведущего Ивана Урганта своим внешним видом. На съёмки шоу “Вечерний Ургант” она пришла в прозрачной юбке.

Вам может понравиться

Бывший украинский депутат назвал 4 сценария для Зеленского на 2022 год

Президента Украины Зеленского, а вместе с ними и всю страну, в 2022 году ожидает лишь один из четырех возможных сценариев, заявил бывший депутат ВРУ Вадим Денисенко. Подробности раскрыло информационное агентство

Доктор Мясников заявил, что коронавирус пришёл навсегда

Врач и телеведущий Александр Мясников в своём Telegram-канале обратился к властям и заявил, что коронавирус пришёл навсегда. В связи с этим Мясников задался вопросом о том, какой будет жизнь людей
  • Анна
  • 11.12.2021
  • читать 1 минуту

Политический эксперт Асафов: Путин добился невмешательства США в конфликт на Украине

Американские войска не будут принимать участие в конфликте на Украине, заявил президент США Джо Байден после видеопереговоров с российским лидером Владимиром Путиным. И это является одним из главных достижений РФ
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 декабря – пасмурно, до -0 °C | город Мытищи: погода, 13 декабря – снег, до -2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 декабря – ясно, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 декабря – небольшой снег, до -2 °C | Королев: погода, 13 декабря – пасмурно, до 1 °C | Подольск: погода, 13 декабря – небольшой снег, до -2 °C | Армавир: погода, 13 декабря – облачно с прояснениями, до 8 °C |