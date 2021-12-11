Певица Светлана Лобода приняла участие в съёмках шоу «Вечерний Ургант».

Для съёмок певица выбрала достаточно экстравагантный наряд. Так, она облачилась в пиджак и длинную юбку. При этом юбка была прозрачной, и окружающие могли без труда увидеть не только длинные ноги Лободы, но и её трусы. Иван Ургант сразу же это заметил.

Так, Ургант поинтересовался у певицы, понимает ли она, что у неё прозрачная юбка и видно трусы. Однако в ответ Светлана заявила, что это не трусы, а дорогие дизайнерские шорты из плотного материала.

Лобода на шоу также пожаловалась, что у неё очень загруженный график и последние несколько дней она почти не спала. У нее сейчас много гастролей и концертов, а, так как живёт она в Европе, после каждого выступления в России или на Украине ей приходится лететь домой.

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