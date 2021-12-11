Соединенные Штаты продолжают лепить из России образ врага, буквально на ходу выдумывая все новые и новые басни то о нападении на Украину, то о кибератаках и многом другом. Одновременно с этим они готовят для Москвы две ловушки, надеясь поставить ее в сложное положение, пишет автор китайского издания Baijiahao.

Первый капкан для РФ располагается в Восточной Европе. Соединенные Штаты используют для давления на Москву конфликт на Донбассе, который сами и раздувают. При этом они практически прямым текстом заявляют, что попытка помочь жителям ДНР и ЛНР будет считаться агрессией со стороны России, в отношении которой введут беспрецедентные санкции.

Вторая ловушка – это Индо-Тихоокеанский регион, в котором Япония все чаще заявляет о силовом сценарии захвата Курильских островов. США поддерживают Токио, проводят совместные учения со Страной восходящего Солнца. Нельзя исключать, что они науськивают ее на Россию, чтобы вовлечь Москву в боевой конфликт и ослабить ее Вооруженные силы.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», напоминают и о новом военно-политическом блоке AUKUS, который создавался для противодействия Китаю, но вполне может насолить и Москве.