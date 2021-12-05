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Попытка американского эсминца Arleigh Burke приблизиться к Крыму закончилась его трусливым бегством. А причиной стал российский ракетный катер «Шуя», который внезапно вышел на перехват потенциального нарушителя, рассказали эксперты китайского портала Bijiahao.

Они пояснили, что «Шуя» – весьма опасный противник даже для мощного американского эсминца. Он вооружен зенитно-ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-М», который способен обнаруживать и сбивать даже противотанковые ракеты, а также артиллерийским орудием АК-176.

Кроме того, на стороне российского катера выступил фактор внезапности. Американские моряки просто не ожидали, что их попытка подойти к Крымскому полуострову будет так быстро замечена и РФ отправит корабль на перехват.

Авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», пишут, что США после этого инцидента начали распространять множественные оправдания своих действий. Их эсминец якобы просто ходил вдоль украинских берегов, а российский катер замыслил против него агрессию. Чтобы не рисковать и не провоцировать вооруженное столкновение Arleigh Burke и сменил курс. Эксперты отмечают, что именно так США объясняют свою трусость практически всегда, поэтому они никого не удивили столь несуразным заявлением.

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