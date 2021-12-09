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Очередной провокационный заход американских кораблей в Черное море не остался без ответа России. Мало того, она нанесла сразу три удара по Альянсу, которые отправили его в нокдаун, пишет китайский портал Baijiahao

Первым из них стало размещение на западных границах страны комплекса радиоэлектронной борьбы «Красуха-4». Эти системы способны выводить из строя электронику самолетов и беспилотников, наземной боевой техники, а также отслеживать цели даже в космическом пространстве.

Второй ответный удар стал не менее мощным. Россия провела масштабные учения в Черном море, в которых приняли участие не только корабли ЧФ, но и истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24. Демонстрация силы, считают эксперты, попала в самую точку, серьезно озадачив США.

Третий удар пришелся совсем уж с неожиданного направления. На Камчатке, где располагается крупная база подводного флота РФ, все АПЛ внезапно покинули причалы и пропали с американских радаров и систем спутникового наблюдения. Где они сейчас, НАТО не знает, что вызывает у него панику.

По словам экспертов, статью которых перевел портал «ПолитРоссия», РФ в очередной раз показала, что не собирается безмолвно взирать на провокации США. И на любое их действие будет давать решительный ответ.

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