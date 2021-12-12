У российских берегов все чаще появляются натовские разведывательные самолеты, бомбардировщики и истребители. На днях сразу несколько французских и американских воздушных машин появились у Крымского полуострова, однако им быстро пришлось менять курс и возвращаться на аэродром постоянного базирования.

Китайский портал Baijiahao, публикацию которого перевел сайт «ПолитРоссия», рассказал, что на этот раз Крым намеревались «осчастливить» своим появлением французские истребители четвертого поколения Dassault Rafale. Однако РФ не оценила торжество момента и отправила на перехват свои самолеты.

Натовские пилоты отлично понимали, что перехват будет, однако они ожидали, что Россия вышлет как минимум 4-5 истребителей. Но навстречу Dassault Rafale вылетело всего два Су-27. Впрочем, их оказалось достаточно, чтобы вогнать летчиков Североатлантического альянса в ступор.

На самом деле РФ не обязательно было задействовать больше истребителей, так как ситуация в небе над Черным морем полностью контролировалась наземными средствами ПВО. В случае обострения ситуации они могли и сбить французский самолет, поэтому Rafale просто развернулись и улетели на базу, не создавая для себя ненужных рисков.