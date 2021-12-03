Семен Багдасаров, эксперт по военным вопросам, отметил, что заявления политиков Запада о том, что РФ якобы готовится «вторгнуться» на украинские земли являются лишь прикрытием для готовящейся Киевом провокации в Донбассе.

Согласно его словам, в рамках заседания руководителей МИД стран-участниц НАТО, прошедшего в Риге, глава Госдепа Энтони Блинкен, снова начал обвинять Россию в том, что она «дестабилизирует обстановку в регионе». Специалисты считает, что тем самым Вашингтон просто пытается создать «информационный зонтик» для агрессии армии Украины в отношении ЛДНР.

Эксперт отметил, что все эти заявления со стороны западных стран сделаны лишь для «сковывания» России. Они необходимо, чтобы не позволить российским войскам вмешаться, в случае если Украина решит вторгнуться на территории самопровозглашенных республик. Скорее всего, США проводят информационную работу вокруг ситуации, сложившейся в Донбассе, считает Багдасаров.