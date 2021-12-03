Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Семен Багдасаров, эксперт по военным вопросам, отметил, что заявления политиков Запада о том, что РФ якобы готовится «вторгнуться» на украинские земли являются лишь прикрытием для готовящейся Киевом провокации в Донбассе.

Согласно его словам, в рамках заседания руководителей МИД стран-участниц НАТО, прошедшего в Риге, глава Госдепа Энтони Блинкен, снова начал обвинять Россию в том, что она «дестабилизирует обстановку в регионе». Специалисты считает, что тем самым Вашингтон просто пытается создать «информационный зонтик» для агрессии армии Украины в отношении ЛДНР.

Эксперт отметил, что все эти заявления со стороны западных стран сделаны лишь для «сковывания» России. Они необходимо, чтобы не позволить российским войскам вмешаться, в случае если Украина решит вторгнуться на территории самопровозглашенных республик. Скорее всего, США проводят информационную работу вокруг ситуации, сложившейся в Донбассе, считает Багдасаров.

Вам может понравиться

USNI News: Россия наращивает инвестиции в свой подводный спецфлот для операций на морском дне

Россия возобновила инвестиции в свой флот специализированных подводных лодок, что свидетельствует об обострении конкуренции в подводной сфере между Вашингтоном и Москвой. Об этом пишет на сайте Института ВМС США USNI

Вирусолог Нетесов: устойчивость «омикрона» к вакцинам выяснится через две недели

Сергей Нетесов, специалист в области вирусологии, отметил, что определить уровень устойчивости штамма «Омикрон» SARS-CoV-2 к вакцинам удастся лишь через 2 недели. Согласно его словам, только спустя четырнадцать дней получится выяснить,

National Interest: F-35 готовят в роли платформы для уничтожения российских танков

Способность стелс-истребителя F-35 уничтожать движущиеся танки с воздуха может серьезно изменить парадигму современной тактики ведения воздушно-наземной войны. Об этом пишет военный эксперт Крис Осборн в The National Interest. Перевод основных
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 3 декабря – переменная облачность, до -8 °C | город Мытищи: погода, 3 декабря – облачно с прояснениями, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 3 декабря – облачно с прояснениями, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 3 декабря – небольшой снег, до 1 °C | Королев: погода, 3 декабря – облачно с прояснениями, до 8 °C | Подольск: погода, 3 декабря – облачно с прояснениями, до 1 °C | Армавир: погода, 3 декабря – облачно с прояснениями, до 9 °C |