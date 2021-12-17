Представители российской компании АвтоВАЗ решили разместить в Сети изображение, на котором демонстрируется новая модель LADA. Правда, на нем можно разглядеть лишь силуэт авто.

Автопроизводитель не стал давать никаких подсказок, однако, если судить по очертаниям машины, то можно предположить, что на картинке изображен обновленный вариант XRay или совершенно новая версия, оснащенная полноприводной системой и дополнительным обвесом. Правда, слухов о данном авто никогда не всплывало.

Эксперты предполагают, что компания тизерит модель XRay X. Данное наименование было зарегистрировано ею около 5 лет назад. О нем нередко публиковались слухи, но официального анонса так и не произошло. Некоторые инсайдеры заявляли, что авто получит полный привод. Напоминаем, что в ближайшие три-четыре года АвтоВАЗ собирается выпустить как минимум 4 новых автомобиля.