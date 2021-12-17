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Автоэксперт Егор Васильев сообщил о том, почему в двигателе автомобиля появляется грязь. Его слова передаёт издание «Российская газета».

Как сообщил Васильев, когда мотор работает, в масле образуются продукты износа. Постепенно они начинают оседать в масляном фильтре. В поддоне картера со временем накапливаются наиболее тяжёлые продукты износа. Однако это происходит, если в моторе происходят серьёзные изменения.

Также грязь образуется из-за того, что на деталях двигателя появляются нагар и другие отложения. Они оказывают негативное влияние на работоспособность двигателя. Поэтому Васильев указал, что фильтр также требуется обязательно менять во время замены масла.

Благодаря этому, если водитель пользуется качественным маслом и своевременно его меняет, а двигатель в автомобиле новый, то проблем с отложения не будет. Если использовать некачественное масло или поздно его менять, то придётся использовать промывочные присадки для того, чтобы убрать отложения.

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