Автоэксперт и руководитель «Пробок.нет» Александр Шумский рассказал о штрафах для водителей, которые сдавали права на автомат, но решили сесть за руль автомобиля с механикой.

Об этом эксперт рассказал на своей странице в Telegram. Он указал, что обучение на механику и автомат довольно отличается. Если человек обучался на автомат, в водительском удостоверении проставляется отметка «АТ», которая и обозначает автоматическую трансмиссию. Управлять машиной с механикой таким водителям нельзя.

Если же водитель захочет пересесть на автомобиль, который имеет механическую коробку передач, то ему придётся заплатить штраф, размер которого может составлять от пяти до 15 тысяч рублей. В этом случае действия водителя будут считаться управлением транспортным средством водителем, который не имеет права управления.

Ранее водителям рассказали о штрафах, который последует за пересечение заснеженной разметки. Штраф можно попробовать оспорить при помощи записи с видеорегистратора.