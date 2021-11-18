Водителей в России предупредили о ловушке на дорогах, из-за которой они могут получить крупный штраф.

Как сообщается, речь идёт о ситуации, когда из-за снега на трассе не видно разметки. Осадки в целом серьёзно осложняют автолюбителям жизнь, так как, не видя разметки, они путаются, что приводит к различным нарушениям ПДД, пересечению дороги в неположенном месте, выезду на встречные полосы, и так далее.

Такие ситуации грозят водителям крупными штрафами. Дело может дойти даже до того, что их могут лишить водительских прав. Поэтому юристы отмечают, что водителям необходимо внимательно следить за дорожными знаками. Если же и их не видно, то нужно придерживаться правой половины дороги и не превышать скорость.

Если водителю всё же выписали штраф, то ему может помочь запись с видеорегистратора. Штраф могут отменить, если будет доказано, что погода в момент нарушения была плохая.

Недавно водителей предупредили о подорожании ОСАГО. Для частных автомобилей пределы ОСАГО возрастут на 10%.