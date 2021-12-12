Австралия намерена приобрести у Соединенных Штатов около четырех десятков вертолетов Sikorsky UH-60M Black Hawk. Ирония кроется в том, что ранее Канберра собиралась купить у Франции ее винтокрылые машины MRH-90 Taipan, но передумала точно так же, как и ранее с подводными лодками.

Глава Минобороны Австралии Питер Даттон заявил, что франко-немецкие вертолеты существенно уступают американским по надежности и требуют дорогостоящего технического обслуживания. Кроме того, они сложнее в управлении, что вынуждает ведомство тратить слишком много времени на обучение и переподготовку пилотов.

Американские вертолеты Австралия получит в 2037 году. За все это время затраты будут снижены почти на 2 миллиарда долларов в сравнении с приобретением французских винтокрылых машин.

Напомним, что после создания военно-политического блока AUKUS Канберра отказалась от контракта с Францией на строительство 12 субмарин на сумму почти в 60 миллиардов евро. Париж тогда пришел в ярость и даже грозил покинуть Североатлантический альянс.