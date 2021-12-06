читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Испанское издание ABC опубликовало статью о танках Второй мировой войны. Авторы привели несколько мнений экспертов, которые выясняли, какие же боевые машины были лучше остальных.

Так, историк из Великобритании Джеймс Холланд назвал лучшим танком тех смутных времен «Шерман М4» производства Соединенных Штатов. Он заявил, что именно эта боевая машина пользовалась большой популярностью у союзников США, а также выигрывала у остальных по простоте производственного процесса, надежности и скорости.

Авторы публикации напомнили британскому эксперту, что войну выиграл совсем не «Шерман», а советский Т-34. Это подтвердил ранее и танкист-ас из Германии, принимавший участие во Второй мировой Отто Кариус. Он заявил, что более серьезного противника, чем Т-34, ему встречать не доводилось.

Ранее сообщалось, что главным преимуществом советской боевой машины являлась литьевая башня. Технологию ее изготовления на Западе так и не сумели повторить. Ене преимущества очевидны – это простота сборки танка и повышенная прочность обеспечивающая защиту экипажа.

Вам может понравиться

Российские истребители жестко перехватили натовские самолеты-разведчики

Истребители Су-30 и Су-27 вылетали на перехват сразу двух самолетов иностранного государства, пытавшихся нарушить границы воздушного пространства РФ, сообщил портал Avia.Pro со ссылкой на «РИА Новости». Российские самолеты оперативно настигли

USNI: Секретный подводный флот обеспечит России господство в Мировом океане

Российские подводные лодки специального назначения совсем скоро сделают РФ «владычицей морей», уверены эксперты информационного агентства USNI News. Они пояснили, что сейчас в распоряжении Москвы имеются субмарины «Подмосковье» и «Оренбург», а

С 1 января 2022 года в России изменится порядок выдачи пенсии

Оксана Красовская, эксперт в области юриспруденции, отметила, что, начиная с 1 января грядущего года, в РФ поменяется процесс оформления и выплат пенсий. Согласно ее словам, пожилые люди, которым не удалось
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 декабря – ясно, до -19 °C | город Мытищи: погода, 6 декабря – пасмурно, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 декабря – переменная облачность, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 декабря – небольшой дождь, до 6 °C | Королев: погода, 6 декабря – пасмурно, до 5 °C | Подольск: погода, 6 декабря – пасмурно, до -4 °C | Армавир: погода, 6 декабря – пасмурно, до 9 °C |