Испанское издание ABC опубликовало статью о танках Второй мировой войны. Авторы привели несколько мнений экспертов, которые выясняли, какие же боевые машины были лучше остальных.

Так, историк из Великобритании Джеймс Холланд назвал лучшим танком тех смутных времен «Шерман М4» производства Соединенных Штатов. Он заявил, что именно эта боевая машина пользовалась большой популярностью у союзников США, а также выигрывала у остальных по простоте производственного процесса, надежности и скорости.

Авторы публикации напомнили британскому эксперту, что войну выиграл совсем не «Шерман», а советский Т-34. Это подтвердил ранее и танкист-ас из Германии, принимавший участие во Второй мировой Отто Кариус. Он заявил, что более серьезного противника, чем Т-34, ему встречать не доводилось.

Ранее сообщалось, что главным преимуществом советской боевой машины являлась литьевая башня. Технологию ее изготовления на Западе так и не сумели повторить. Ене преимущества очевидны – это простота сборки танка и повышенная прочность обеспечивающая защиту экипажа.