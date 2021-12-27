Иран близок к заключению сделки с Россией на сумму около 10 миллиардов долларов, включающей закупку истребителей Су-35 и зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает международное интернет-издание Aviacionline на основе информации от иранского военного обозревателя, с 2013 года проживающего на Западе после обвинений в шпионаже. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Оборонный аналитик Бабак Тагваи сообщил, что уже в январе 2022 года Иран и Россия намерены подписать долгосрочное соглашение о сотрудничестве в области безопасности и обороны на общую сумму 10 миллиардов долларов, которое будет включать закупку истребителей Су-35, зенитных ракет С-400 и военного спутника.

По информации журналиста, соглашение будет включать закупку не менее 24 тяжелых истребителей Су-35СЭ. Многие из этих самолетов уже изготовлены, поскольку являются частью до сих пор незавершенного заказа Египта. После подписания в 2018 году контракта на поставку 26 истребителей на сумму примерно 3 миллиарда долларов США Египет должен был стать первым заказчиком Су-35 в регионе Ближнего Востока.

Фактически, 15 или 16 самолетов уже изготовлены в России и готовы к поставке. Препятствием к завершению операции стало то, что США пригрозили ввести санкции против Египта, если он продолжит реализацию сделки по Су-35. Тем самым под угрозой оказалась работоспособность существующего арсенала египетских вооруженных сил, включающего более чем 200 истребителей F-16, десятки вертолетов AH-64 Apache и сотни танков M-1 Abrams.

Россия не так давно попыталась разместить заказ на 11 из этих Су-35 в Индонезии, которая уже давно намечает закупку партии тяжелых истребителей. Но несколько дней назад глава ВВС Индонезии заявил, что Су-35 исключен из тендера на новые самолеты, в котором будут рассматриваться лишь французский Rafale либо американский F-15EX.

Поскольку Египет уже произвел оплату и построены сами самолеты, контракт расторгнуть уже нельзя. Но имеется информация, что Каир уполномочил российскую Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) перепродать Су-35 от своего имени. Наиболее вероятным покупателем, похоже, является Иран, который заплатит за 3 миллиарда долларов стоимости 24 Су-35 баррелями сырой нефти.

ВВС Исламской Республики Иран уже отобрали 30 пилотов своих F-14A Tomcat, МиГ-29 Fulcrum и F-4E Phantom II для отправки в Россию с целью обучения работе на Су-35. Если оборонное соглашение будет подписано в январе, обучение начнется практически сразу, а к середине 2022 года будут поставлены все 24 Су-35СЭ.

Часть российско-иранского оборонного соглашение включает также продление срока службы, капитальный ремонт и модернизацию 23 самолетов МиГ-29 и 25 штурмовиков Су-24МК, имеющихся на вооружении ВВС Ирана.

Помимо этого, пакет вооружения, который будет приобретен Ираном, включает закупку двух батарей зенитных ракет большой дальности С-400 для усиления защиты стратегических районов, таких как объекты ядерной программы Ирана (о которых Израиль публично предупредил, что рано или поздно их атакует). Также упоминается покупка военного спутника, хотя пока неизвестно, будет ли это спутник наблюдения и разведки или спутник связи.

Это соглашение, если оно будет завершено, станет первым значительным шагом Ирана на пути модернизации своих вооруженных сил. Стоимость в 10 миллиардов долларов будет полностью или частично оплачена за счет сырой нефти. Хотя Россия самодостаточна в энергетике (и является крупным нефтеэкспортером), это фактически единственное, чем Иран может заплатить.

Разумно ожидать аналогичной или даже более крупной сделки Ирана с Китаем. Азиатский гигант является крупным импортером нефти, поэтому обмен оружия на сырье с Ираном выгоден для обеих сторон. Кроме того, инициатива «Нового Шелкового пути», которая направлена на соединение Китая с европейскими рынками, в части железнодорожного сообщения может пройти через весь северный Иран. Сложно полагать, что этот важный коммерческий проект не будет иметь отражения в области обороны и безопасности.