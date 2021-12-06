Если НАТО будет продолжать провокации и вынашивать агрессивные планы в отношении России, она может нанести упреждающий удар по хранилищу ядерного оружия на немецкой базе Рамштайн, сообщил портал Avia.Pro. В распоряжении Москвы для этой цели имеются оперативно-тактические ракетные комплексы, а также гиперзвуковые боезаряды, которые невозможно ни перехватить, ни обнаружить до момента попадания в цель.

Удар по крупнейшему на европейском континенте хранилищу ядерного оружия приведет к полному уничтожению всей Восточной и Центральной Европы, кровожадно поясняют авторы публикации. Они также отмечают, что Германия отлично знает об этом, поэтому еще недавно пыталась договориться с Соединенными Штатами о выводе с территории страны всего ядерного арсенала США.

Такая превентивная атака является крайней мерой. Однако Североатлантический альянс давно предпринимает усилия, чтобы довести Россию именно до подобного удара. Он регулярно устраивает провокации у границ РФ, проводит непрекращающиеся учения в Черном море и намеревается разместить свои ракеты на Украине, что создает серьезные риски для национальной безопасности РФ.