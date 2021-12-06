читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Если НАТО будет продолжать провокации и вынашивать агрессивные планы в отношении России, она может нанести упреждающий удар по хранилищу ядерного оружия на немецкой базе Рамштайн, сообщил портал Avia.Pro. В распоряжении Москвы для этой цели имеются оперативно-тактические ракетные комплексы, а также гиперзвуковые боезаряды, которые невозможно ни перехватить, ни обнаружить до момента попадания в цель.

Удар по крупнейшему на европейском континенте хранилищу ядерного оружия приведет к полному уничтожению всей Восточной и Центральной Европы, кровожадно поясняют авторы публикации. Они также отмечают, что Германия отлично знает об этом, поэтому еще недавно пыталась договориться с Соединенными Штатами о выводе с территории страны всего ядерного арсенала США.

Такая превентивная атака является крайней мерой. Однако Североатлантический альянс давно предпринимает усилия, чтобы довести Россию именно до подобного удара. Он регулярно устраивает провокации у границ РФ, проводит непрекращающиеся учения в Черном море и намеревается разместить свои ракеты на Украине, что создает серьезные риски для национальной безопасности РФ.

Вам может понравиться

Хуаньцю шибао: Россия реагирует на действия НАТО в Черном море неожиданными маневрами

НАТО готовится к военному противостоянию с Россией в Черном море, но и РФ вряд ли будет безмолвно взирать на такие действия Альянса. Она усиливает группировку сил в регионе и вполне

В январе россиянам могут продлить нерабочие дни из-за штамма «омикрон»

Петр Чумаков, специалист в области вирусологии, поведал о том, в каком случае власти продлят нерабочие дни в январе следующего года в РФ. Согласно его словам, в стране вполне могут ввести

ВСУ продвинулись еще на 1,5 километра ближе к границам ДНР и намерены захватить Ясное

ВСУ продолжают захватывать населенные пункты Донбасса, которые до сего момента находились в «серой зоне». На этот раз они нацелились на поселок Ясное и подошли к нему практически вплотную, пишет портал
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 декабря – ясно, до -19 °C | город Мытищи: погода, 6 декабря – пасмурно, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 декабря – переменная облачность, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 декабря – небольшой дождь, до 6 °C | Королев: погода, 6 декабря – пасмурно, до 5 °C | Подольск: погода, 6 декабря – пасмурно, до -4 °C | Армавир: погода, 6 декабря – пасмурно, до 9 °C |