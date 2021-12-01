Канада включилась во всеобщую истерику вокруг Украины и отправила в эту страну свои войска, пишет портал Avia.Pro. Он не приводит официального подтверждения этой информации и отмечает, что вывод сделан на основе данных мониторинговых сервисов, отслеживающих перемещение авиации.

Так, в понедельник на аэродроме во Львове приземлился канадский военно-транспортный самолет СС-130J-30, который через некоторое время отправился в Румынию, где базируется канадский военный контингент. Не исключено, что он высадил на Украине свои первые подразделения и передать Киеву вооружение либо технику.

Также допускается, что военнослужащие, прилетевшие на СС-130J-30, будут переброшены на границу с Белоруссией, где из-за миграционного кризиса Североатлантический альянс скапливает крупные силы.

Напомним, что Канада обещала Киеву не только переброску нескольких тысяч военнослужащих, но еще и отправку истребителей CF-18.