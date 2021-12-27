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У НАТО больше нет инструментов и механизмов, которые позволили бы «сдерживать Россию», пишет французский портал Atlantico. Авторы публикации напоминают, что и США, и Евросоюз пытаются испугать РФ «адскими санкциями», однако они и сами прекрасно видят, что ограничения не приносят желаемого эффекта.

Россия же, которая долгие годы протестовала против расширения Североатлантического альянса на восток, сейчас оформила свои требования в проект договора о гарантиях безопасности. Если раньше Запад упрямо ее игнорировал, то сейчас ему придется идти на диалог.

Французские эксперты отмечают, что США, которые заварили всю эту кашу, находятся в тупике. Прекращение расширения НАТО станет нарушением обещания, которое они давали своим европейским союзникам. Вот только и Москве Вашингтон обещал не расширять Альянс.

Москва вряд ли собирается нападать на Европу, пишут журналисты. Однако одновременно с этим она не позволит НАТО продвигаться дальше к своим границам. И никакие санкции, включая отсоединение о системы SWIFT, на РФ не подействуют. Напротив, они в очередной раз ударят по ЕС.

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