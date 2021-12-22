«Артис-детское питание» продолжит кормить школьников Колпинского района

Петербургский поставщик «Артис-Детское питание» снова начнет кормить школьников Колпинского района. Местные жители регулярно жаловались на качество питания от комбината, из года в год оказывавшегося в центре скандалов. Ранее о подобных проблемах говорил экс-глава Управления соцпитания Алексей Барабанщиков.

По данным комитета по госзаказу, «Артис» победил сразу в трех тендерах общей стоимостью в почти 299 млн рублей. Компания заполучила госконтракты за счет сильного снижения стоимости своих услуг – от 4 до 14%. Второе место в аукционах занял «ТД Ленинградский».

Родители местных школьников неоднократно жаловались на питание от «Артиса». В прошлом году поставщик обслуживал все образовательные учреждения в Колпино из-за демпинга на торгах, что повлияло на качество услуг. При этом районная администрация игнорировала любые жалобы горожан.

Помимо этого, «Артис» регулярно оказывается в центре скандалов. Самые громкие из них – это «борщ с сырым мясом» и «запеканка по-шушарски». В этом году на поставщика пожаловались и в Кадетской школе Павловска. После обеда многие дети почувствовали себя плохо. У них появились симптомы отравления. Инспекторы Роспотребнадзора проверили пищеблок и обнаружили нарушения санитарных норм. После того случая родители школьников до сих пор не могут навести порядок в столовой.

Ранее Федеральная антимонопольная служба выявила ряд картельных сговоров, в одном из которых участвовал «Артис». Участники картеля при поддержке чиновников Колпинского района заранее распределяли между собой контракты. Примечательно, что экс-глава УСП Алексей Барабанщиков указывал на недобросовестную работу частных поставщиков и районных администраций, включая санитарные нарушения в колпинских школах. Помимо этого, он раскритиковал бездействие Смольного и губернатора Александра Беглова.

Сразу после этого правоохранители задержали Барабанщикова по сомнительным обвинениям. Однако СМИ предполагают, что инициатором уголовного преследования может быть глава Северной столицы. Кроме того, одно время в компании «Фирма Флоридан» работала супруга некоего Игоря Захватова, входящего в ближний круг губернатора.