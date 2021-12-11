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Специалисты «Яндекс.Путешествий» определили, что в зимний период времени жители РФ в основном отправляются на отдых в Армению, Турцию, Таиланд, Шри-Ланку и Азербайджан.

Согласно их словам, они изучили информацию сервиса, предназначенного для поиска и бронирования билетов, и определили, что Индонезия и Вьетнам больше не занимают лидирующие позиции в соответствующем списке. Причиной этому стал ввод ограничений для путешественников. Вместо них теперь лидируют другие страны, например, Сербия.

Указывается, что граждане РФ также начали массово отправляться на зимовку в Таиланд – спрос на соответствующие билеты увеличился почти в три с половиной раза, даже несмотря на высокую стоимость (свыше 58 000 рублей). Однако наиболее популярной страной оказалась Армения. Перелет туда стоит 16 200 рублей.

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