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В арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области по формальным основаниям отказали в рассмотрении иска акционеру «Метростроя».

В суде, состоявшемся 6 декабря, в роли истца против «Дирекции транспортного строительства» выступил владелец 20% акций «Метростроя» Константин Ерошенко. Уже в начале процесса судья выразил недовольство тем, что иск не подкреплен никакими дополнительными материалами.

Адвокатов истца удивило наличие иска у судьи, так как вживую они его не подавали – только в электронном виде. Об этом сообщил корреспондент интернет-портала «Сенсаций.Нет», присутствовавший на процессе.

Примечательно, что не имеющие прямого отношения к делу документы, предоставленные ответчиком, судья принял без всяких оговорок. Также корреспондент «Сенсаций.нет» отметил, что, несмотря на обоснованность, ходатайство адвокатов Ерошенко об отстранении судьи было отклонено.

В результате процесс остановили – следующее заседание по этому вопросу состоится только в январе-феврале 2022 года.

В тот же день состоялось собрание, где обсуждался вопрос выплаты задержанной зарплаты метростроевцам. Чиновники убеждали работников, что лучшим выходом является продажа имущества «Метростроя» с молотка. Если представители предприятия снова захотят обратиться в суд, то выплата зарплаты затянется на долгий срок.

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